TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге в районе ЖБИ из-за новой утечки подтопило улицу

11 января 08:46
Фото: МУП "Водоканал"
Ночью 11 января в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Второй раз за короткое время прорвало трубопровод в районе ЖБИ.

Этой ночью на улице Сыромолотова, 7 можно было покататься на коньках. Из-за коммунальной аварии вода подтопила дорогу. На морозе жидкость застыла, и получился своеобразный каток.

Фото: МУП "Водоканал"

Около 2.00 к дому подъехала аварийная бригада. Оценив ситуацию, коммунальщики уехали за трактором и вернулись уже с «подкреплением».

Фото: МУП "Водоканал"

Раскопки и уборка наледи на аварийном участке сейчас продолжаются, сообщает «Областная газета». Вмерзшие в лед автомобиле специалисты МУП «Водоканал» освобождают. Выезд из двора не затруднен.

Фото: МУП "Водоканал"

Диаметр аварийной трубы — 200 миллиметров. Задержки в ликвидации утечки объясняют необходимостью отключения электричества и частным транспортом, который стоит во дворе. Чтобы не допустить более широкого разлива воды, с помощью трактора из наледи и снега были сделаны запруды. Аварийную ситуацию обещают устранить к вечеру

7 января в этом же микрорайоне произошел порыв 1000-миллиметровой трубы. Из-за этого в каток превратился перекресток улиц Юмашева и Папанина.

Материалы по теме
Вода растеклась по Студенческой из-за коммунальной аварии в ЕкатеринбургеПолноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в ЕкатеринбургеИз-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой
#Вода#Коммунальная авария#Холодная вода#Утечка#Труба#Новости УрФО#Происшествия#ДТП
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25