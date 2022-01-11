В Екатеринбурге в районе ЖБИ из-за новой утечки подтопило улицу

Диаметр аварийной трубы — 200 миллиметров. Задержки в ликвидации утечки объясняют необходимостью отключения электричества и частным транспортом, который стоит во дворе. Чтобы не допустить более широкого разлива воды, с помощью трактора из наледи и снега были сделаны запруды. Аварийную ситуацию обещают устранить к вечеру