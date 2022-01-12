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Из-за анонимных электронных писем в Екатеринбурге снова эвакуируют школы

12 января 03:43
Фото: 1МI
Занятия в целом ряде общих образовательных учреждений Екатеринбурга сорваны. Утром 12 января там вновь проводилась эвакуация.

Вот уже третий день в Екатеринбурге неизвестные срывают занятия в школах. Письма о заминировании зданий поступают на электронные ящики. После чего, следуя инструкции, руководители образовательных учреждений спасают детей от угрозы возможного взрыва. Ведь исключить такую вероятность до конца нельзя.

Очередной такой случай произошел сегодня утром. Школы, гимназии и лицеи массово стали получать анонимки, содержание которых сводилось к одному знаменателю: строение заминировано. Но если в понедельник и вторник в прицеле у злоумышленников был Академический район города, то сегодня к нему добавились другие, в том числе и Железнодорожный.

На 8.30 сообщалось об экстренной эвакуации СОШ № 25, 48, 63, 69, 161, 170, 171, 174, 208, 12-го лицея и других. Кинологи с собаками проверяют проверяют здания одно за другим, но пока ничего подозрительного не находят, сообщает Е1.

И если бы издевались только над школами. Буквально вчера из-за анонимки эвакуировали Кировский и Железнодорожный суды. Но любимой мишенью «злоумышленников» все-таки остается гимназия № 161. Это заведения эвакуируют так часто, что полицейские туда приезжают, как к себе домой, где им уже знаком каждый угол.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Минирование#Террористы#Школы#Новости УрФО#Происшествия
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