Перевозчик ищет проехавшего по закрытому ж/д переезду водителя тагильского автобуса

Напомним, вчера, 11 января, тагильчанин снял на видео, как автобус № 34, следующий по маршруту ГГМ — Рудник, проехал на красный сигнал светофора и мимо закрывающегося шлагбаума на ж/д переезде на улице Балакинской. В это время в салоне рейсового автобуса находились пассажиры.