Автобус с пассажирами проехал по закрытому переезду мимо шлагбаума в Нижнем Тагиле

Инцидент, который возмутил пользователей соцсети, произошел 11 января в 18.55 на Руднике на переезде по улице Балакинской. На видеозаписи с места событий, снятой на регистратор одним из очевидцев Александром Шитовым, можно увидеть, как горит запрещающий красный сигнал и опускается шлагбаум, но водитель автобуса не сбавляет скорость. Когда шлагбаум полностью опускается, общественный транспорт, наполненный пассажирами, пересекает закрытый переезд и двигается дальше.