Письмо с угрозой от неизвестного привело к эвакуации из школ Екатеринбурга

Текст письма приводится в родительских чатах Екатеринбурга, сообщают в соцсетях свердловчане.
Я всю жизнь всех ненавидел, сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец, я взорву школу, вы все умрете, написал неизвестный составитель анонимки.
По неофициальным данным, именно эта записка в электронном формате привела сегодня, 12 января, к массовой эвакуации образовательных учреждений города. Получив ее, руководители обратились в оперативные службы. Здания сейчас проверяют одно за другим. Поиски пока никакого результата не дали.