Пожаловавшегося Бастрыкину екатеринбуржца с дочерью экс-супруга обвинила в побоях

Мужчина жаловался в органы опеки из-за питания дочери, а затем стал водить ее по врачам, выискивая несуществующие болезни, говорит свердловчанка. В один из дней к ней домой ворвались люди в форме, так как бывший супруг заявил, что его дочь в опасности.