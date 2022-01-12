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Пожаловавшегося Бастрыкину екатеринбуржца с дочерью экс-супруга обвинила в побоях

12 января 07:43
Фото: 1MI
Екатеринбуржца, который обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за 4-летней дочери, обвинила в побоях его бывшая жена.

Конфликт между бывшими супругами начался после развода, рассказала женщина. Мужчина служил в Чечне, был участником военных действий и получил контузию. Периодически, по словам девушки у него случались приступы агрессии, он даже поднимал на нее руку. В результате супруга подала на развод, а бывший супруг пообещал забрать у нее дочь, пишет Ура.ру.

Мужчина жаловался в органы опеки из-за питания дочери, а затем стал водить ее по врачам, выискивая несуществующие болезни, говорит свердловчанка. В один из дней к ней домой ворвались люди в форме, так как бывший супруг заявил, что его дочь в опасности.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка региона сообщили, что проводится проверка. По обращению отца еще в 2020 году проводились профилактические мероприятия. Ему были предложены варианты решения ситуации. В последствии от мужчины заявлений не поступало.

Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца с 4-летней дочерью
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#Дети#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Конфликт#Новости УрФО#Общество
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