Тагильский УВЗ задолжал 4,3 млн московской компании за перевозки

Иски на общую сумму 4,3 миллиона рублей были поданы в конце декабря 2021 года в Арбитражные суды Москвы и Свердловской области. Причиной послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставок тагильским заводом. В том числе, «Модум-Транс» намерен возместить расходы за отцепочный ремонт вагонов в сумме 234,1 тысяча рублей.