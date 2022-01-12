Учащихся гимназии № 99 в Екатеринбурге распределят по трем школам

Сообщение о грядущем ремонте родители гимназистов увидели на портале U-mama. По их словам, из-за этого детей будут перераспределять по разным школам города. Например, старшеклассников хотят временно перевести 112-ю. А это многим из них это неудобно, пишет Ура.Ру. Во-первых, придется учиться дальше от дома, а во вторых, родителям придется перекраивать свой семейный бюджет. Потому как детям придется пользоваться общественным транспортом.
Капитальный ремонт в гимназии № 99 начнется, ориентировочно, 25 марта этого года. Перевод учащихся планируется в СОШ №№ 77, 112, 136, подтвердили в региональном департаменте образования. В первую из них определены семиклассники и одиннадцатиклассники. Во вторую — ученики восьмых-десятых классов, а в третью — пятых и шестых.
Учителя на форуме пишут, что от идеи с таким распределением они далеко не в восторге. А родители детей возмущаются. Когда они определялись с обучением, то выбирали именно гимназический уклон, а не обычный школьный. Но с тем что здание аварийное соглашается большинство.