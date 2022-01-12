Учащихся гимназии № 99 в Екатеринбурге распределят по трем школам

Учителя на форуме пишут, что от идеи с таким распределением они далеко не в восторге. А родители детей возмущаются. Когда они определялись с обучением, то выбирали именно гимназический уклон, а не обычный школьный. Но с тем что здание аварийное соглашается большинство.