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Учащихся гимназии № 99 в Екатеринбурге распределят по трем школам

12 января 05:51
Фото: Гимназия №99 Екатеринбурга
Гимназию № 99 Екатеринбурга в марте этого года планируют закрыть на ремонт. Родители учащихся возмущаются.

Сообщение о грядущем ремонте родители гимназистов увидели на портале U-mama. По их словам, из-за этого детей будут перераспределять по разным школам города. Например, старшеклассников хотят временно перевести 112-ю. А это многим из них это неудобно, пишет Ура.Ру. Во-первых, придется учиться дальше от дома, а во вторых, родителям придется перекраивать свой семейный бюджет. Потому как детям придется пользоваться общественным транспортом.

Капитальный ремонт в гимназии № 99 начнется, ориентировочно, 25 марта этого года. Перевод учащихся планируется в СОШ №№ 77, 112, 136, подтвердили в региональном департаменте образования. В первую из них определены семиклассники и одиннадцатиклассники. Во вторую — ученики восьмых-десятых классов, а в третью — пятых и шестых.

Учителя на форуме пишут, что от идеи с таким распределением они далеко не в восторге. А родители детей возмущаются. Когда они определялись с обучением, то выбирали именно гимназический уклон, а не обычный школьный. Но с тем что здание аварийное соглашается большинство.

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#Екатеринбург#Ремонт#Свердловская область#Новости УрФО#Общество
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