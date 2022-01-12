Жители дома в Нижнем Тагиле 8 день мерзнут из-за лопнувших труб

Но ничего этого не было, жалуются жильцы. По их словам, собрания на доме не проводились, протоколы они не подписывали. До аварии многие даже не знали, кому и за что платили. Изначально у них была УК «Городок», затем УК «Первый региональный оператор». А теперь никого, получается. Только сырость и холод в квартирах.