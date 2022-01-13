Евгений Куйвашев рассказал об источниках выбросов в Нижнем Тагиле

В 2021 году был исключен из городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха. Это не наше мнение, это экологи, это ежедневные замеры выбросов. ЕВРАЗ и УВЗ идут на исполнение договоренностей, на 2022 год порядка 750 млн рублей будут направлены на снижение загрязнения,заявил Евгений Куйвашев.