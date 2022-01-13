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Глава Каменского района получил «нагоняй» от губернатора Куйвашева

13 января 10:20
Фото: 1МI
Журналисты обещали передать претензии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева главе Каменского района по вопросу газификации местных населённых пунктов.

Вопрос по газификации 12 населенных пунктов в Каменском районе Свердловской области попал в поле зрения главы региона Евгения Куйвашева после того, как эту проблему анонсировали на пресс-конференции местные журналисты.

Глава района почему не обращается? Из всех глав районов, которые обратились ко мне, Каменского нет, с удивлением сказал губернатор.

При этом, по информации СМИ района, проект газификации 12 населенных пунктов уже готов. Осталось только вложить 222 миллиона рублей в строительство газопровода. Финансирование ждут от областных властей.

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#Каменский район#Евгений Куйвашев#Газификация#Каменский городской округ#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Политика
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