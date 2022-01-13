Куйвашев рассказал о приоритетном развитии Нижнего Тагила

О финансировании главных объектов к 300-летию Нижнего Тагила задал вопрос журналист «Тагильского рабочего».
Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле уже было многое сделано. Развитие города является одним из серьезнейших приоритетов.
Что касается планов к подготовке к 300-летию города: они выполняются в полном объеме. И даже на 301-м году мы обязательно продолжим развивать Нижний Тагил, сказал глава региона.
Он пояснил, что перед новым годом встречался с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Обсуждались вопросы развития туристического потенциала, создание новой транспортной инфраструктуры в обход города и благоустройство.
Для того, чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы обязательно расширим возможности тагильской агломерации. Будем развивать туристический кластер «Гора Белая», а также дальше действовать с точки зрения развития промышленности, отметил Евгений Куйвашев.
Он рассказал, что в Нижнем Тагиле было раскрыто большое месторождение руды. Это должно обеспечить работой НТМК на 200-250 лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле к 300-летию планируется провести 69 мероприятий различного уровня. На это будет выделено 38,9 миллиона рублей.