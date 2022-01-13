TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Куйвашев рассказал о приоритетном развитии Нижнего Тагила

13 января 07:20
Фото: 1MI
О том, что развитие Нижнего Тагила является приоритетным направлением, рассказал на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

О финансировании главных объектов к 300-летию Нижнего Тагила задал вопрос журналист «Тагильского рабочего».

Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле уже было многое сделано. Развитие города является одним из серьезнейших приоритетов.

Что касается планов к подготовке к 300-летию города: они выполняются в полном объеме. И даже на 301-м году мы обязательно продолжим развивать Нижний Тагил, сказал глава региона.

Он пояснил, что перед новым годом встречался с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Обсуждались вопросы развития туристического потенциала, создание новой транспортной инфраструктуры в обход города и благоустройство.

Для того, чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы обязательно расширим возможности тагильской агломерации. Будем развивать туристический кластер «Гора Белая», а также дальше действовать с точки зрения развития промышленности, отметил Евгений Куйвашев.

Он рассказал, что в Нижнем Тагиле было раскрыто большое месторождение руды. Это должно обеспечить работой НТМК на 200-250 лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле к 300-летию планируется провести 69 мероприятий различного уровня. На это будет выделено 38,9 миллиона рублей.

69 праздничных мероприятий запланированы к 300-летию Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
В честь 300-летия Нижнего Тагила новые объекты стрит-арта украсят улицы городаК 300-летию Нижнего Тагила откроют Демидовский садТагильчане смогут выбрать мероприятия к 300-летию Нижнего Тагила
#Пресс-конференция#300-летие Нижнего Тагила#Евгений Куйвашев#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25