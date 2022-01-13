Из-за пожара в старом доме многодетная семья из уральского села осталась без жилья

Изначально здание было возведено из бревен лиственницы в соседней деревне Красный Урал, пишет Е1 со ссылкой на местного педагога. Деревня находилась рядом с Накоряково, но позднее оттуда все разъехались. Один из домов перенесли в Накоряково и поставили на новый фундамент, рассказывает педагог. В 1929 году там жил Леонид Брежнев.