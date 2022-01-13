Свердловским аграриям компенсируют потери урожая из-за засухи

Свердловские аграрии после засухи прошлого года не могут восполнить потери. У многих из них выращиваемые зерновые культуры не были застрахованы, убытки измеряются десятками тысяч рублей. Закупить семена для посевной не на что. Под «честное слово» банки кредиты не выдают. Вся надежда на государственную поддержку.