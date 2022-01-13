Евгений Куйвашев заявил, что вакцинация подростков от коронавируса начнется в регионе только после того, как детская вакцина пройдет все испытания. При этом обязательной прививка от коронавируса для детей не будет.
Детская вакцина поступит, когда ее изобретут, и она пройдет все испытания. Обязательной ее никто делать не будет, конечно же,отметил глава региона.
На данный момент в медучреждениях области проводятся подготовительные работы к прививочной кампании. Вакцинация будет проводится в добровольном порядке и только с согласия родителей.
Напомним, что ранее вице-губернатор Павел Креков прокомментировал выдаваемые в школах разных городов области согласия на вакцинацию. По его словам, получение согласия от родителей школьников на вакцинацию от коронавируса поможет быстрее и без заминок проверить тех, кто выразил желание. Чем раньше появится информация о количестве желающих, тем проще будет ответить на вопрос, как быстро получиться поставить прививки определенному количеству людей, подчеркнул Креков.