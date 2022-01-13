Водитель «Лексуса» в Березовском дважды ранил из пистолета неуступчивого «газелиста»

Конфликт произошел еще 29 октября в Березовском. Дорогу не смогли поделить два водителя — «Газели» и «Лексуса». Сидевший за рулем иномарки увидел впереди сломавшийся автомобиль и без включения сигнала поворота попытался влезть из правого ряда в левый.
У внедорожника не было преимущества. Он нарушал правила, и это не понравилось «газелисту». Последний не стал пропускать нахала вперед. Тогда тот опустил стекло и начал ругаться. Чем и задел за живое.
Водители вышли на улицу, чтоб «поговорить по мужски», но до драки у них не дошло. Водитель «Лексуса» просто достал травматический пистолет и произвел два выстрела в обидчика. Пули попали в живот и ногу. Но выяснив подробности конфликта, полицейские не стали возбуждать уголовное дело. И тогда пострадавший, пробывший на больничном полтора месяца из-за травм, обратился в прокуратуру.
Сообщая о том как все произошло, мужчина обращает внимание на бездействие правоохранительных органов. А также просит защитить его гражданские права в части получения компенсации, ведь водитель «Лексуса», по его словам, даже не извинился. Бросил ему на карточку 5000 рублей, и на том все.
Портал E1выяснил, что иномарка принадлежит предпринимателю из Березовского, который занимается торговлей деревом и стройматериалами. Адвокат пострадавшего считает что правда в этом конфликте на стороне его клиента. По его мнению, в действиях водителя «Лексуса» усматриваются признаки состава двух статей УК РФ: «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» (ст. 115 УК РФ) и «Хулиганство с применением оружия» (ст. 213 УК РФ).
Не было никаких оснований доставать пистолет и применять оружие в этой ситуации. Кроме того, он действовал вопреки установленным правилам поведения на дороге. А умысел был направлен на причинение вреда здоровью оппонента, именно из хулиганских побуждений, подчеркнул правозащитник.
В настоящее время это дело на рассмотрении прокуратуры.