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Posted 28 ноября 2021, 10:37

Published 28 ноября 2021, 10:37

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

Конфликт между водителем «скорой» и полицейским в Краснотурьинске попал на видео

Конфликт между водителем «скорой» и полицейским в Краснотурьинске попал на видео

28 ноября 2021, 10:37
Фото: 1MI.
Ссора, которая произошла между сотрудником полиции и водителем скорой медицинской помощи, попала на видео. Запись сделали уральцы, проживающие на улице Рюмина, 25 в Краснотурьинске.

По словам свидетеля происшествия, медицинская машина ожидала вблизи подъезда, поскольку нужно было погрузить пациента. Однако в один момент на отечественном автомобиле во двор приехали стражи порядка, которые потребовали, чтобы машинист переставил «скорую помощь». Полицейский заявил, что едет на место преступления, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Сотрудник полиции захотел посмотреть документы водителя, но тот ответил отказом. Тогда оперативник повысил голос. В результате полицейский вернулся в автомобиль, пообещав, что еще увидится с водителем.

На данный момент об инциденте стало известно руководству местного ОВД. Теперь будет установлено, насколько правомерно поступали конфликтующие. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько оперативников требовали от водителя уехать с места, где он ожидал больного, и угрожали расправиться с ним.

Расправой водителю скорой помощи угрожали оперативники в Краснотурьинске
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#Происшествия#Эксклюзив#Валерий Горелых#Краснотурьинск#Полиция#Скорая помощь#Ссора#Конфликт
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