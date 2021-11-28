Конфликт между водителем «скорой» и полицейским в Краснотурьинске попал на видео

По словам свидетеля происшествия, медицинская машина ожидала вблизи подъезда, поскольку нужно было погрузить пациента. Однако в один момент на отечественном автомобиле во двор приехали стражи порядка, которые потребовали, чтобы машинист переставил «скорую помощь». Полицейский заявил, что едет на место преступления, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».