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Posted 27 ноября 2021, 15:15

Published 27 ноября 2021, 15:15

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Расправой водителю скорой помощи угрожали оперативники в Краснотурьинске

Расправой водителю скорой помощи угрожали оперативники в Краснотурьинске

27 ноября 2021, 15:15
Фото: 1MI.
Оперативники требовали от водителя скорой помощи уехать с места, где он ожидал больного, и угрожали расправиться с ним. Инцидент произошел в Краснотурьинске.

Оперативники приехали на «Лада Веста». Пассажир вышел с переднего сиденья и подошел к водителю скорой, который сидел в автомобиле. Он сказал, что мужчины едут на преступление, пишет «Краснотурьинск LIVE» со ссылкой на очевидца.

Полицейские потребовали у водителя документы, но он отказался их показывать. Также водитель не стал освобождать дорогу. В ответ оперативники пообещали, что они еще «встретятся».

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#Происшествия#Краснотурьинск#Полиция#Скорая помощь
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