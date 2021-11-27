Расправой водителю скорой помощи угрожали оперативники в Краснотурьинске

Posted 27 ноября 2021, 15:15
Published 27 ноября 2021, 15:15
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Оперативники приехали на «Лада Веста». Пассажир вышел с переднего сиденья и подошел к водителю скорой, который сидел в автомобиле. Он сказал, что мужчины едут на преступление, пишет «Краснотурьинск LIVE» со ссылкой на очевидца.
Полицейские потребовали у водителя документы, но он отказался их показывать. Также водитель не стал освобождать дорогу. В ответ оперативники пообещали, что они еще «встретятся».