Расправой водителю скорой помощи угрожали оперативники в Краснотурьинске

Оперативники приехали на «Лада Веста». Пассажир вышел с переднего сиденья и подошел к водителю скорой, который сидел в автомобиле. Он сказал, что мужчины едут на преступление, пишет «Краснотурьинск LIVE» со ссылкой на очевидца.