«Решили мне отомстить»: депутат Мятович рассказал о конфликте с ГИБДД в Тагиле

Кому это выгодно, я могу предполагать, утверждать не буду. Самим сотрудникам ГИБДД в том числе. Они видимо в курсе, что на них заявление написано и вот так решили мне отомстить за это заявление. Мне сразу сказали, что попадет в СМИ. Я сегодня уже ждал и был готов к этому,заявляет Антон Мятович.