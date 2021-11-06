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«Решили мне отомстить»: депутат Мятович рассказал о конфликте с ГИБДД в Тагиле

6 ноября 2021, 18:08
Фото: страница пользователя Антона Мятовича ВКонтакте
Депутат Молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович, которого останавливали сотрудники ГИБДД, утверждает, что был трезв и подвергся преследованию из-за жалобы в полицию на остановивших его инспекторов. В ГИБДД Нижнего Тагила утверждают, что задержанный водитель имел признаки опьянения.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в Госдуму 21-летний тагильчанин Антон Мятович был остановлен за рулем авто с подозрением на состояние алкогольного опьянения. Источник редакции TagilCity.ru сообщил, что правоохранители получили данные о нетрезвом водителе на авто как у Мятовича. Это же подтверждают и в ГИБДД.

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль Skoda, которым управляет нетрезвый мужчина. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Дзержинском районе. 21-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался. Тогда сотрудники предложили молодому человеку проехать в профильное медучреждение, на что тот согласился, но после всё равно отказался от медосвидетельствования,сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Антон Мятович в беседе с TagilCity.ru заявил, что в тот день за рулем он ехал трезвым. По словам Антона, сотрудники ГИБДД остановили его и нарушили ряд правил, в том числе на них не было масок, а досмотр авто проводился без занесения данных в протокол.

Сами сотрудники нарушали, вели себя некорректно, находились без масок и без нагрудных жетонов, проводили досмотр автомобиля без составления протокола. Насильно удерживали, не имея на то оснований. Ну и подлог документов — это статья 292 УК РФ.

На подлоге документов настаивает пойманный в Тагиле пьяным за рулем депутат Мятович
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Тагильчанин провел сутки под арестом из-за наличия у него неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. За пьяное вождение водителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Депутат Молодежного парламента Свердловской области написал заявление в полицию и считает, что информация о якобы его пьяной езде озвучена в качестве мести.

Кому это выгодно, я могу предполагать, утверждать не буду. Самим сотрудникам ГИБДД в том числе. Они видимо в курсе, что на них заявление написано и вот так решили мне отомстить за это заявление. Мне сразу сказали, что попадет в СМИ. Я сегодня уже ждал и был готов к этому,заявляет Антон Мятович.

Факт прохождения медицинского освидетельствование Антон Мятович подтвердил, однако получить результаты он не смог:

Есть информация, которая подтверждает прохождение медосвидетельствования. Нет информации, сколько у меня обнаружено промилле, что я был пьян. Они не смогли это подтвердить. У меня все документы на руках.

Антон Мятович в беседе с редакцией обещал позднее предоставить имеющиеся подтверждения его версии событий.

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