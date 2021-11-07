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На подлоге документов настаивает пойманный в Тагиле пьяным за рулем депутат Мятович

7 ноября 2021, 12:39
Фото: страница пользователя Антона Мятовича ВКонтакте
Депутат Молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович, которого остановили в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД, утверждает, что был трезвым за рулем. А документы об отказе от медицинского освидетельствования — это подлог и месть за то, что он написал заявление на превышение служебных полномочий на полицейских.

Сведения гражданина о том, что сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила неправомерно действовали и превысили свои должностные полномочия не соответствуют действительности. Наряд ДПС действовал строго в рамках правового поля в момент проведения областного оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В подтверждение данных о том, что водитель отказался от медицинского освидетельствования ГИБДД предоставило фрагмент медицинского заключения.

Фото: TagilCity.ru

Антон Мятович также предоставил редакции документы о прохождении медосвидетельствования. Там указано, что он фальсифицировал выдох.

Выдох в алкометр не производит, о чем свидетельствует отсутствие звукового сигнала измерительной аппаратуры. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения прекращено, сказано в результатах.

Депутат рассказал, что по факту он проходил освидетельствование, но о результатах ему не сообщили, а в документах написали, что он отказался.

Я буду отстаивать свою точку зрения и доказывать свою правоту, пояснил Антон Мятович в беседе с редакцией TagilCity.ru.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Антон Мятович был задержан пьяным за рулем автомобиля «Шкода» в Нижнем Тагиле. При этом в ГИБДД кто-то сообщил, что за рулем иномарки находится нетрезвый водитель. Депутата отправили под арест на сутки за ранее неоплаченные штрафы. Сам Мятович утверждает, что был трезвым, а информация появилась в СМИ из-за жалобы в полицию на незаконные действия инспекторов.

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