На подлоге документов настаивает пойманный в Тагиле пьяным за рулем депутат Мятович

Напомним, ранее появилась информация о том, что Антон Мятович был задержан пьяным за рулем автомобиля «Шкода» в Нижнем Тагиле. При этом в ГИБДД кто-то сообщил, что за рулем иномарки находится нетрезвый водитель. Депутата отправили под арест на сутки за ранее неоплаченные штрафы. Сам Мятович утверждает, что был трезвым, а информация появилась в СМИ из-за жалобы в полицию на незаконные действия инспекторов.