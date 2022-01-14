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Апелляцию по делу экс-водителя тагильской скорой рассмотрят в феврале

14 января 14:36
Фото: 1МI
Стала известна дата слушания по делу Михаила Смольникова, который пытается обжаловать свое увольнение из-за перехода скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг.

Свердловский областной суд назначил дату слушания по делу Михаила Смольникова из Нижнего Тагила. Бывший водитель тагильской скорой помощи пытается обжаловать решение Тагилстроевского райсуда о законности увольнения мужчины из-за перехода «скорой» на аутсорсинг.

Рассмотрение дела назначено на 3 февраля, сообщают в суде.

Напомним, Михаил Смольников выступил против перехода скорой помощи в Нижем Тагиле на аутсорсинг. По мнению мужчину, с ним трудовой договор расторгли незаконно, нарушив его конституционные права и ряд законов РФ.

Экс-водитель тагильской скорой Смольников обжалует решение по переводу на аутсорсинг
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