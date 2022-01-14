Апелляцию по делу экс-водителя тагильской скорой рассмотрят в феврале

Свердловский областной суд назначил дату слушания по делу Михаила Смольникова из Нижнего Тагила. Бывший водитель тагильской скорой помощи пытается обжаловать решение Тагилстроевского райсуда о законности увольнения мужчины из-за перехода «скорой» на аутсорсинг.
Рассмотрение дела назначено на 3 февраля, сообщают в суде.
Напомним, Михаил Смольников выступил против перехода скорой помощи в Нижем Тагиле на аутсорсинг. По мнению мужчину, с ним трудовой договор расторгли незаконно, нарушив его конституционные права и ряд законов РФ.