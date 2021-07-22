Новый пикет против аутсорсинга скорой прошел в Нижнем Тагиле

Он пояснил, что слушание по его иску к главврачу скорой помощи Сергею Безбородову о признании аутсорсинга незаконным предварительно перенесено на 2 сентября, по этой теме он пока не работает. Акции протеста связаны с тем, чтобы привлечь внимание народа и властей к проблемам медицины.