К плановой госпитализации вернулась ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Поэтапное открытие стационара для нас не ново, в прошлом году мы также возвращались к оказанию плановой помощи. Благодаря слаженной работе коллектива, переход был произведен в короткие сроки и сейчас мы рады сообщить, что готовы к приему пациентов, а сотрудники с нетерпением ждут возвращения к работе по своей специальности,отметил главный врач Александр Павловских.