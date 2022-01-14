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Лишившийся ног рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге находится в реанимации

14 января 08:44
Фото: 1MI
Получивший травму на АО «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге рабочий находится в реанимации. Его состояние тяжелое.

Мужчине ампутировали голени, а не стопы, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По его словам, пришивать было уже нечего. Ноги были привезены отдельно от пострадавшего.

Собеседник выразил сомнения по поводу характера переломов. Он уточнил, что они были слишком ровные. При этом, как сообщалось, мужчине на ноги упал тяжелый груз. Однако источник уверен, что их размолотило бы в «фарш».

Напомним, ранее сообщалось, что на екатеринбургском заводе пострадал оператор станков с ЧПУ. На предприятии причины произошедшего расследует специальная комиссия.

Рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге получил травму в цехе и лишился стоп
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#Екатеринбург#Уралтрансмаш#Завод#Новости УрФО#Общество#Происшествия
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