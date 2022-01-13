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Рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге получил травму в цехе и лишился стоп

13 января 17:34
Фото: 1MI
Мужчина серьезно пострадал, когда работал на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Он уронил на свои ноги тяжелый груз и был госпитализирован в ГКБ № 23.

В результате врачам пришлось ампутировать обе стопы. На данный момент состояние уральца остается тяжелым, пишет Е1 со ссылкой на источник в медицинских кругах. На заводе также подтвердили факт инцидента. Там отметили, что мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь. Была создана комиссия по расследованию причин произошедшего.

Напомним, в конце декабря стало известно, что по решению суда АО «Русских Хром 1915» будет выплачивать жительнице Первоуральска 200 тысяч рублей за перелом пальцев. При этом женщина не проработала ни дня.

Жительница Первоуральска отсудила у завода 200 тысяч за травму, не проработав ни дня
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#Екатеринбург#Ампутация#Завод#Травма#Новости УрФО#Происшествия
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