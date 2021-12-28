Жительница Первоуральска отсудила у завода 200 тысяч за травму, не проработав ни дня

Травму женщина получила, когда направлялась на работу по навесному пешеходному мосту. Однако до места она не дошла, так как поскользнулась и упала, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Причиной стало то, что мост не был очищен от снега и наледи. Кроме того, на нем лежали обрывки заледенелых проводов. Женщина после падения была направлена в травмпункт на заводе, а оттуда на скорой в городской. Она получила перелом трех пальцев на ноге. Ей был наложен гипс на два месяца. С марта по октябрь 2020 года женщина была на больничном. Однако кости срослись неправильно и теперь женщине требуется операция, уточнили в пресс-службе.
Женщина подала в суд на завод, а также РЖД и потребовала выплатить ей моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. На заводе тогда заявляли, что травма не является производственной и моста на балансе компании нет. В результате городской суд иск не удовлетворил. Но пострадавшая обратилась в Свердловской областной суд с апелляцией.
Во время разбирательств оказалось, что мост никому не принадлежит. Однако, по мнению суда, это не является основанием для признания его бесхозным.
Мост построен силами завода «Хромпик» главного управления цветной металлургии в 1951 году, с того же года он введен в эксплуатацию. Пешеходный мост был запроектирован в целях организации безопасного прохода от основных жилых массивов на заводскую территорию, пересекает девять железнодорожных путей станции Первоуральск и путь компании «Русский хром 1915», сообщили в суде.
Кроме того, мост был возведен с нарушениями и эксплуатировать его было нельзя. В документах сказано, что «Русский хром 1915» является владельцем моста. В результате суд взыскал с компании 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей.