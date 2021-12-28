Жительница Первоуральска отсудила у завода 200 тысяч за травму, не проработав ни дня

Причиной стало то, что мост не был очищен от снега и наледи. Кроме того, на нем лежали обрывки заледенелых проводов. Женщина после падения была направлена в травмпункт на заводе, а оттуда на скорой в городской. Она получила перелом трех пальцев на ноге. Ей был наложен гипс на два месяца. С марта по октябрь 2020 года женщина была на больничном. Однако кости срослись неправильно и теперь женщине требуется операция, уточнили в пресс-службе.