Помидоры подорожали почти на 14% с конца 2021 года в Свердловской области

Так, с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года помидоры подорожали на 13,79% (до 172,21 руб/кг), огурцы выросли в цене на 9,34% (до 175,75 руб/кг), капуста — на 7,63% (до 49,91 руб/кг), морковь — на 5,58% (до 44,11 руб/кг), а репчатый лук — на 2,59% (до 28,52 руб/кг).