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Суд отказался выпускать на свободу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина

14 января 08:52
Фото: 1MI
Свердловский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина.

Адвокат подавал апелляцию на освобождение обвиняемого из-под стражи. Тетерину вменяется посредничество в передаче взятки в крупном размере.

Защитник сослался на то, что десантник не планирует скрываться от органов. Суд выслушал мнения и доводы сторон и постановил оставить апелляцию без удовлетворения, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Евгений Тетерин был задержан 18 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Вместе с ним был задержан и директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов, а также еще один посредник Ибад Гурбанов. Причиной стало дело о передаче взятки в размере 4,5 миллиона рублей. Взятку должны были передать в надзорное ведомство для сокрытия ущерба экологии.

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