Суд отказался выпускать на свободу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина

Адвокат подавал апелляцию на освобождение обвиняемого из-под стражи. Тетерину вменяется посредничество в передаче взятки в крупном размере.
Защитник сослался на то, что десантник не планирует скрываться от органов. Суд выслушал мнения и доводы сторон и постановил оставить апелляцию без удовлетворения, сообщили в пресс-службе областного суда.
Напомним, Евгений Тетерин был задержан 18 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Вместе с ним был задержан и директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов, а также еще один посредник Ибад Гурбанов. Причиной стало дело о передаче взятки в размере 4,5 миллиона рублей. Взятку должны были передать в надзорное ведомство для сокрытия ущерба экологии.