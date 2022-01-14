Суд отказался выпускать на свободу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина

Напомним, Евгений Тетерин был задержан 18 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Вместе с ним был задержан и директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов, а также еще один посредник Ибад Гурбанов. Причиной стало дело о передаче взятки в размере 4,5 миллиона рублей. Взятку должны были передать в надзорное ведомство для сокрытия ущерба экологии.