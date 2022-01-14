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Posted 14 января 2022, 08:20

Published 14 января 2022, 08:20

Modified 19 июня 2022, 17:34

Updated 19 июня 2022, 17:34

Тагильчан предупреждают о сильном гололеде

Тагильчан предупреждают о сильном гололеде

14 января 2022, 08:20
Фото: 1MI .
Перепады температур привели к обледенению дорог в Нижнем Тагиле. Об опасности предупреждают в городском отделе ГИБДД.

На территории нижнетагильского городского округа вновь ухудшилась дорожная обстановка. Из-за начавшегося потепления снег подтаивает, превращая проезжую часть и тротуары в каток.

Сегодня днем по прогнозу погоды атмосферный воздух максимально прогреется до -8 градусов по Цельсию, а завтра тепло отвоюет у мороза еще три деления на термометрах. Ожидаются осадки в виде снега, следствием чего будет «каша» на улицах и сильный гололед.

Сотрудники дорожной полиции просят автомобилистов и пешеходов обратить на это внимание во избежание ДТП и получения травм. Водителям желательно не нарушать скоростной режим, а «безлошадным» тагильчанам — не игнорировать светофоры и добавить на одежду значки или ленты со светоотражающим эффектом, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

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#Транспорт#Нижний Тагил
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