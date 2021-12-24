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Сотни людей получили травмы из-за гололеда на улицах Нижнего Тагила

24 декабря 2021, 10:09
Фото: 1MI
Из-за гололеда на улицах Нижнего Тагила жители города каждый день обращаются за медпомощью. Уже насчитываются сотни пострадавших.

В декабре 2021 года в травмпункт поликлиники № 3 на Липовом тракте обратились 427 взрослых и 67 детей. У всех травмы были получены после падения на улице.

В отделение Демидовской больницы обратились 32 человека. Чаще всего пострадавшими оказываются пожилые. Что касается диагнозов, то чаще встречаются переломы лодыжки, лучевой кости руки, шейки бедра и плеча, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

В горбольницу № 1 обратились в декабре 25 человек. У них также отмечаются переломы лодыжек или лучевой кости.

В горбольнице № 4 с начала ноября зафиксировано 168 обращений о травмированиях из-за гололеда. В 12 случаях пострадавшими стали дети, пишет ИА «Все Новости».

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#Гололед#Травма#Нижний Тагил#Происшествия
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