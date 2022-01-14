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Тагильчане смогут отслеживать минуты до приезда автобусов по информационным табло

14 января 15:00
Фото: TagilCity.ru
Информационные табло, установленные на автобусных остановках в Нижнем Тагиле, в скором времени планируется запустить в работу.

Всего в Нижнем Тагиле установлено 10 табло, на которых указан номер маршрута автобуса, а также время до его прибытия. По два табло появились на остановках «Театральная площадь» и ДК «Юбилейный» и по одному на остановках «Рудоуправление», «НТМК», «УВЗ», «СОШ 40», «Уральский клинический центр» и на перекрестке проспектов Мира и Ленина.

В январе табло работают в тестовом режиме, дальше будет видно когда в рабочий переводить. Сейчас обучают персонал транспортных компаний и настраивают оборудование. Последние цифры после названия маршрута будут показывать время до прибытия автобуса, пока отражаются некорректные данные, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, генеральным подрядчиком по установке информационных табло в Нижнем Тагиле выступила компания «УГМК-Телеком». Они установлены в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы.

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