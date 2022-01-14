Во время застолья 31-летняя екатеринбурженка напала с ножом на своего знакомого

Конфликт случился 13 января в квартире на улице Хвойной в Октябрьском районе. Полицейские, приехавшие по адресу, узнали, что между уральцами произошла ссора, которая и перетекла в поножовщину. Свердловчанин доставлен в ЦГБ № 36, а женщина была задержана на квартире, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.