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Во время застолья 31-летняя екатеринбурженка напала с ножом на своего знакомого

14 января 15:56
Фото: 1MI
31-летняя жительница Екатеринбурга в процессе алкогольный посиделок поругалась со своим 26-летним собутыльником и напала на него с ножом. Молодой человек был доставлен в больницу с травмой живота.

Конфликт случился 13 января в квартире на улице Хвойной в Октябрьском районе. Полицейские, приехавшие по адресу, узнали, что между уральцами произошла ссора, которая и перетекла в поножовщину. Свердловчанин доставлен в ЦГБ № 36, а женщина была задержана на квартире, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Как выяснилось, она уже имела судимость за кражу. На своего собутыльника она напала из-за возникшей личной неприязни. Теперь свердловчанке грозит колония по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, утром 4 января на улице Свердлова в Нижнем Тагиле обнаружено тело местной жительницы. В убийстве подозревается ее знакомый.

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