TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Карабинами «Калашникова» вооружили всех егерей Свердловской области

15 января 11:08
Фото: 1MI
Все егеря Свердловской области теперь будут обеспечены на работе служебным оружием.

Для них были закуплены карабин «Калашников-TR3».

Для защиты себя, а также жизни и здоровья свидетелей и понятых государственный инспектор вправе применить оружие,подчеркнул директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов.

Все егеря в этом году прошли обучение по обращению с огнестрельным оружием и подтвердили право его ношения и применения на службе, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что за последние годы в области имел место ряд нападений браконьеров на егерей. Так, в 2019 году охотинспектор получил смертельное ранение от браконьера в Таборинском районе, пытаясь пресечь незаконную ловлю рыбы. А в 2020 году в Сысерти целая группа браконьеров открыла огонь по УАЗу инспектора департамента природных ресурсов и сопровождающих его бойцов СОБРа.

Минприроды РФ планирует привлечь казаков к охране лесов
Узнать подробнее

Материалы по теме
Реальный срок грозит обстрелявшим СОБР и охотоведа браконьерам из Сысерти
#Оружие#Свердловская область#Браконьеры#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25