Карабинами «Калашникова» вооружили всех егерей Свердловской области

Для них были закуплены карабин «Калашников-TR3».
Для защиты себя, а также жизни и здоровья свидетелей и понятых государственный инспектор вправе применить оружие,подчеркнул директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов.
Все егеря в этом году прошли обучение по обращению с огнестрельным оружием и подтвердили право его ношения и применения на службе, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Напомним, что за последние годы в области имел место ряд нападений браконьеров на егерей. Так, в 2019 году охотинспектор получил смертельное ранение от браконьера в Таборинском районе, пытаясь пресечь незаконную ловлю рыбы. А в 2020 году в Сысерти целая группа браконьеров открыла огонь по УАЗу инспектора департамента природных ресурсов и сопровождающих его бойцов СОБРа.