СК начал проверку гибели женщины во время пожара в Екатеринбурге

Она выпрыгнула с балкона своей квартиры уже после прибытия пожарных и разбилась насмерть. По сообщениям очевидцев, автолестница пожарно-спасательных подраздеений доставала лишь до десятого этажа.
Уже проведен осмотр места трагедии, а тело екатеринбурженки направлено на судмедэкспертизу. Также совместно с МЧС выясняется причина пожара, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
Погибшая была 1961 года рождения и нигде не работала. Проживала она в двухкомнатной квартире вместе с сыном, которого на момент трагедии не было дома. Соседи сообщают, что сын злоупотреблял алкоголем. Очагом пожара стал матрац кровати. Одна из версий возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.