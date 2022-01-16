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Фрукты рассыпались по дороге из-за столкновения большегрузов на свердловской трассе

16 января 10:31
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Четыре большегруза и одна легковушка столкнулись на трассе «Пермь-Екатеринбург». В результате аварии по всей дороге рассыпались фрукты, которые перевозила одна из фур.

Инцидент произошел около 5 утра в воскресенье, 16 января, на 338 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». Как рассказали редакции в УГИБДД Свердловской области. Первыми столкнулись два грузовика с полуприцепами — водитель Volvo не справился с управлением, «собрал» отбойник и врезался в ехавший в попутном направлении МАЗ, а потом и в Chevrolet Orlando.

После этого в уже попавший в ДТП МАЗ въехал еще один большегруз Volvo. Следовавший за ним Scania, чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами, вывернул руль и врезался в отбойник.

Очевидцы ДТП поделились в соцсетях, что после происшествия из одного из грузовиков на дорогу высыпались фрукты. В ГИБДД уточнили, что в аварии никто не пострадал.

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