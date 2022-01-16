Фрукты рассыпались по дороге из-за столкновения большегрузов на свердловской трассе

Инцидент произошел около 5 утра в воскресенье, 16 января, на 338 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». Как рассказали редакции в УГИБДД Свердловской области. Первыми столкнулись два грузовика с полуприцепами — водитель Volvo не справился с управлением, «собрал» отбойник и врезался в ехавший в попутном направлении МАЗ, а потом и в Chevrolet Orlando.