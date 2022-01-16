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Минздрав отказался предоставить данные о лечении умершей от рака тагильчанки

16 января 06:58
Фото: 1MI
Министерство здравоохранения Свердловской области отказалось предоставить информацию TagilCity.ru о лечении умершей от рака тагильчанки Светланы Федосовой, чьи родственники обвиняют врачей в смерти девушки.

В официальном запросе TagilCity.ru попытался узнать, какое лечение было назначено девушке, проведена ли проверка по факту ее смерти и есть ли виновные в этом. По словам ведомства, запрашиваемые редакцией данные являются врачебной тайной.

Предоставление информации по случаю оказания медицинской помощи Федосовой С. в ваш адрес действующим законодательством не предусмотрено,сообщил в официальном ответе заместитель министра Ирена Базите.

По этой же причине отказалась комментировать ситуацию и заведующая женской консультацией Евгения Михайлиди.

Напомним, родственники 32-летней Светланы Федосовой обвиняют врачей женской консультации ЦГБ № 1, которые, по их мнению, не диагностировали болезнь во время. Девушка умерла в сентябре 2020 года от рака шейки матки.

Редакция TagilCity.ru планирует связаться с родными Светланы, чтобы узнать о результатах проверки по факту ее смерти.

Родственники умершей от рака тагильчанки обвиняют врачей в халатном отношении
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#Минздрав#Рак#Смерть#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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