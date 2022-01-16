Оседлавший Hyundai тагильчанин решил отомстить отказавшемуся его везти таксисту

Инцидент произошел в субботу, 15 января, возле магазина «Монетка» на Юности в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД Росссии «Нижнетагильское», нетрезвый тагильчанин запрыгнул на капот Hyundai Accent — водитель иномарки не стал останавливаться и прокатил мужчину верхом на своем автомобиле. В итоге «наездник» разбил у Hyundai Accent лобовое стекло. Очевидцы происшествия вызвали наряд ГИБДД, в итоге обоих участников конфликта доставили в отдел полиции.