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Оседлавший Hyundai тагильчанин решил отомстить отказавшемуся его везти таксисту

16 января 08:17
Фото: 1МI
Житель Нижнего Тагила, запрыгнувший на капот Hyundai Accent на Вагонке, оказался пассажиром этого такси. Водитель иномарки отказался вести нетрезвую компанию, в итоге тагильчане решили во что бы то ни стало попасть в салон автомобиля.

Инцидент произошел в субботу, 15 января, возле магазина «Монетка» на Юности в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД Росссии «Нижнетагильское», нетрезвый тагильчанин запрыгнул на капот Hyundai Accent — водитель иномарки не стал останавливаться и прокатил мужчину верхом на своем автомобиле. В итоге «наездник» разбил у Hyundai Accent лобовое стекло. Очевидцы происшествия вызвали наряд ГИБДД, в итоге обоих участников конфликта доставили в отдел полиции.

Позднее оба участника происшествия обратились к правоохранителям с заявлениями — оказалось, что оседлавшим иномарку был пассажир такси, которого водитель Hyundai Accent отказался везти из-за алкогольного опьянения клиента. В ГИБДД Нижнего Тагила зафиксировали ДТП с материальным ущербом, полицейские проводят проверку.

Водитель легковушки проехался с мужчиной на капоте в Нижнем Тагиле
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