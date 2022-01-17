155 лифтов будут заменены в 2022 году в Свердловской области

Смирнов отметил, что к 2024 году планируется поменять все лифты. Их можно будет использовать свыше 25 лет. После этого начнутся плановые объемы. Для того, чтобы менять лифты в домах со спецсчетами, из бюджета региона каждый год выделяется 250-300 миллионов рублей. Однако Смирнов подчеркнул, что замена происходит только в тех домах, которые поддерживаются средствами областного бюджета, сообщает «Областная газета».