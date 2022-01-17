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Posted 17 января 2022, 14:30

Published 17 января 2022, 14:30

Modified 29 ноября 2024, 18:30

Updated 29 ноября 2024, 18:30

155 лифтов будут заменены в 2022 году в Свердловской области

155 лифтов будут заменены в 2022 году в Свердловской области

17 января 2022, 14:30
Фото: 1MI.
Предполагается, что в текущем году в многоквартирных домах на Среднем Уралу будут заменены 155 лифтов.

Поскольку в 2021 году программа замены лифтов была одной из крупнейших в России, объем составлял больше, чем в 2022 году. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. С целью реализации программы были использованы деньги из Фонда поддержки реформированию ЖКХ.

Смирнов отметил, что к 2024 году планируется поменять все лифты. Их можно будет использовать свыше 25 лет. После этого начнутся плановые объемы. Для того, чтобы менять лифты в домах со спецсчетами, из бюджета региона каждый год выделяется 250-300 миллионов рублей. Однако Смирнов подчеркнул, что замена происходит только в тех домах, которые поддерживаются средствами областного бюджета, сообщает «Областная газета».

Напомним, к 2025 году Министерство энергетики и ЖКХ региона хочет полностью избавиться от старых подъемников.

#Общество#Свердловская область#Средний Урал#Лифт#Замена#Лифты
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