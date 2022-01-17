Готовящий крещенскую купель погрузчик ушел под лед в Краснотурьинске

ЧП произошло днем 17 января. Водитель спецтехники не пострадал, так как успел выбраться из кабины до того, как погрузчик ушел под воду. Чтобы достать весящую несколько тонн технику понадобились усилия нескольких городских предприятий и два часа времени, сообщает паблик «Вечерний Краснотурьинск».