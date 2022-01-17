Готовящий крещенскую купель погрузчик ушел под лед в Краснотурьинске

Posted 17 января 2022, 10:04
Published 17 января 2022, 10:04
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
ЧП произошло днем 17 января. Водитель спецтехники не пострадал, так как успел выбраться из кабины до того, как погрузчик ушел под воду. Чтобы достать весящую несколько тонн технику понадобились усилия нескольких городских предприятий и два часа времени, сообщает паблик «Вечерний Краснотурьинск».
О том, где теперь пройдут крещенские купания в Краснотурьинске, пока не сообщается.