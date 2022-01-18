Завершить догазификацию Каменского района к 2025 году поручил Алексей Шмыков

Алексей Шмыков считает, что проекту требуется доработка, так как нужно пересчитать цену на стоимость материалов и работ 2022 года и получить заключение министерства экономики. Кроме того, реализацию проекта стоит разбить на три года — в 2022 году провести согласования, в 2023–2025 годах уже провести непосредственно строительство, сообщает департамент информполитики.