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Posted 19 января 2022, 09:35

Published 19 января 2022, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме

Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме

19 января 2022, 09:35
Фото: 1MI .
Роспотребнадзор Свердловской области начал проверку по факту массового отравления детей в Верхней Пышме.

Тревогу забили родители детей, воспитанников детского сада. По сообщениям, размещенным в соцсетях, массовое отравление произошло еще 12 января, но администрация якобы до последнего пыталась замолчать этот случай.

Малышей накормили перловой кашей. После этого у них стали болеть животы. Медики видят причину в острой кишечной инфекции.

Родителям перловка показалась черной. Они это объясняют плохой промывкой крупы в пищеблоке. С 19 января в саду введен карантин. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как пояснили в Северном Екатеринбургском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о детском саде № 2. В настоящее время там оценивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты обещают опубликовать на сайте ведомства.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Верхняя Пышма#Роспотребнадзор#Детские сады
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