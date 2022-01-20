Обвиненный в растлении дочери уральский ученый представил доказательства невиновности

Posted 20 января 2022, 13:25
Published 20 января 2022, 13:25
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Заявление на ученого в 2019 году написала его бывшая жена тогда, когда они уже находились в процессе развода, и женщина была против общения отца с ребенком. В то время мужчина записывал на диктофон все встречи с дочерью по совету юриста, ведшего его дело по определению порядка общения с дочерью.
Эти записи, сделанные в то время, в которое, по мнению обвинения, математик совершил преступление, доказывают его невиновность, считает сторона защиты. По словам адвоката ученого, аудиозаписи были предоставлены следственным органам сразу после задержания мужчины, но «искусственно не принимались» следствием.
Главным доказательством обвинения является видео, которая она записала в день встречи бывшего мужа с дочерью. На нем мужчина выходит из ванной с обнаженной пятилетней дочерью и идет на кухню. Родственники ученого объясняют это тем, что у ребенка проблемы с кожей и по советам врачей она принимает ванны и ходит по дому обнаженной. Для этого в помещении поддерживалась высокая температура, чтобы девочка не простудилась, и взрослые также одевались легко.
Первое судебное заседание по данному делу прошло в августе прошлого года. Математик находится на свободе, но ему запрещено общаться с бывшей супругой и свидетелями по делу, сообщает Znak.