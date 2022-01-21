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Posted 21 января 2022, 11:08

Published 21 января 2022, 11:08

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился еще у 733 человек

Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился еще у 733 человек

21 января 2022, 11:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Федеральный оперативный штаб обновил данные по распространению коронавируса в регионах России, в том числе Свердловской области. Заболеваемость начала нарастать.

COVID-19 продолжает распространяться на Урале и в Сибири. По данным за последние сутки только в Свердловской области выявлено 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Для сравнения: в Курганской области за день поставлено 92 таких диагноза, в Республике Коми — 231, Башкортостане — 305, Челябинской области — 353, Тюменской области — 366, Пермском крае — 599, ХМАО — 665.

Свердловская агломерация лидирует с отрывом. Больше половины заболевших (375 за сутки) пришлось на Екатеринбург. Остальные - на другие муниципалитеты, в том числе Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Кушву, Верхнюю и Нижнюю Салду, Горноуральский ГО.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе на 21 января 2022 года достигло 208 804 человек.

В больницах продолжают разворачивать койки. Состояние 294 госпитализированных свердловчан на сегодня оценивается как тяжелое, 166 из них лежат в реанимации. Это, в том числе, и 128 подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пациентов в состоянии средней тяжести больше в несколько раз — 1 637. Остальные в удовлетворительном, отмечается в сообщении оперативного штаба.

Закрыли больничный лист 794 человека. Общее число выписанных теперь составляет 183 941 человек. И еще 20 человек в регионе за сутки умерли, пополнив траурный список уже из 9 842 свердловчан.

Всего же за последние 24 часа в 85 регионах России выявлено 49 513 новых случаев COVID-19. Это самый большой суточный показатель. Госпитализированы 9 136 пациентов, выписаны из больниц - 24 719 человек, а умершими числятся 692. Под медицинским наблюдением остаются 1 161 288 граждан.

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#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Кушва#Верхняя и Нижняя Салда#Первоуральск#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Коронавирус#Свердловская область#Заболеваемость
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