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Posted 20 января 2022, 09:16

Published 20 января 2022, 09:16

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

22 ребенка с коронавирусом находятся на госпитализации в Свердловской области

22 ребенка с коронавирусом находятся на госпитализации в Свердловской области

20 января 2022, 09:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В настоящее время в больницах Свердловской области находятся 22 ребенка с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция.

Об этом в официальном ответе сообщила TagilCity.ru заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова.

Сейчас в образовательных учреждениях Нижнего Тагила ведется тестирование детей на наличие коронавирусной инфекции. По словам начальника управления образования города Татьяны Удинцевой, тестирование прошло в школах № 77, № 18 и в детском саду № 129.

Ранее о симптоматике у детей нового штамма коронавируса «Омикрон» рассказал генеральный директор Первого московского государственного медицинского университета Николой Крючков. По его словам, при легкой форме заболевания ощущается першение в горле и слабость. При этом температура тела редко повышается выше 38 градусов. Также возможны: боль в животе, жидкий стул, тошнота. А при более сложном течении — одышка, сильный сухой кашель, посинение носогубного треугольника вкупе с вялостью и заторможенностью рефлексов.

Напомним, в Свердловской области идет подготовка к вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Проводиться она будет препаратом «Спутник М», который был зарегистрирован в конце ноября. Прививки от коронавируса ставить прямо в школах и только в добровольном порядке с согласия родителей. Кроме того, детская вакцинация от коронавируса в России включена в календарь профилактических прививок.

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#Эксклюзив#Коронавирус#Больница#Дети#Свердловская область#Здоровье
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