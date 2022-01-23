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Posted 23 января 2022, 14:35

Published 23 января 2022, 14:35

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Жительница Екатеринбурга лишилась 900 тысяч из-за телефонных мошенников

Жительница Екатеринбурга лишилась 900 тысяч из-за телефонных мошенников

23 января 2022, 14:35
Фото: 1MI.
900 тысяч рублей отдала телефонным мошенникам жительница Екатеринбурга.

Злоумышленник позвонил женщине и представился работником одного из силовых ведомств, после чего рассказал историю о том, что с ее карты пытаются украсть деньги. Чтобы предотвратить это, лжесиловик предложил екатеринбурженке взять несколько кредитов и погасить через «специальные» банкоматы, что она и сделала.

Получив деньги на свои счета, мошенники перестали звонить женщине. Она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе екатеринбургского УМВД.

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#Происшествия#Новости УрФО#Телефонные мошенники#Екатеринбург
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