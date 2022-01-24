Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступила в Свердловскую область

Posted 24 января 2022,, 07:17
Published 24 января 2022,, 07:17
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вакцинация подростков будет полностью добровольной и проводить ее будут только с согласия родителей, написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
Он отметил, что в курсе проводимых в школах опросах о вакцинации. Он добавил, что многие дали свое согласие.
Напомним, сегодня в Свердловской области впервые за всю пандемию коронавируса зафиксирована 1,2 тысячи случаев заболевания за сутки.