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Posted 24 января 2022,, 07:17

Published 24 января 2022,, 07:17

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступила в Свердловскую область

24 января 2022, 07:17
Первые 2,4 тысячи доз вакцины от коронавируса для детей «Спутник М» поступили в Свердловскую область. Она будет распределена по детским больницам региона.

Вакцинация подростков будет полностью добровольной и проводить ее будут только с согласия родителей, написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в курсе проводимых в школах опросах о вакцинации. Он добавил, что многие дали свое согласие.

«Спутник М» является вакциной, разработанной специально для подростков от 12 лет. Это аналог «Спутника V», однако концентрация уменьшена в 5 раз. Детская вакцинация также будет осуществляться двумя компонентами.

Напомним, сегодня в Свердловской области впервые за всю пандемию коронавируса зафиксирована 1,2 тысячи случаев заболевания за сутки.

Впервые в Свердловской области выявлено более 1,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки
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