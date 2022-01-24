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Posted 24 января 2022, 05:36

Published 24 января 2022, 05:36

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Впервые в Свердловской области выявлено более 1,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Впервые в Свердловской области выявлено более 1,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

24 января 2022, 05:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Свердловская область побила рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом с начала пандемии.

На Среднем Урале продолжается рост заболевамости коронавирусной инфекцией. По данным на 23 января за последние сутки заболели еще 883 человека. Сегодня, 24 января, к ним добавилось 1202 пациента. Это абсолютный рекорд с начала пандемии, зафиксированный в оперативном штабе по мониторингу распространения COVID-19, сообщает, сообщает Znak.

Очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале
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В настоящее время под наблюдением врачей в больницах региона остаются 2152 пациента. Из них 337 сейчас в тяжелом состоянии, 171 лежат в реанимации, 136 подключены к аппаратм искусственной вентиляции легких. Ситуация продолжает ухудшаться. В Минздраве Свердловской области призывают население как можно скорее вакцинироваться.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область
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