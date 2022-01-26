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Posted 26 января 2022, 15:33

Published 26 января 2022, 15:33

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге

407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге

26 января 2022, 15:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
407 классов отправлены на дистанционное обучение в Екатеринбурге по данным на 26 января.

Об этом сообщила заместитель главы городского департамента образования Алена Бабченко. Основной причиной такого решения стало активное распространение в областной столице, в том числе среди учащихся школ, омикрон-штамма коронавируса, рассказала чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее слухи о возвращении школьников области на дистанционное обучение прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков. Он отметил, что несмотря на эффективность данного метода, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается. Вместо этого будут наращиваться объемы тестирования.

Напомним, что 26 января в Свердловской области был установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — инфекцией заразились 1 364 человека.

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#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Коронавирус#Школы#Екатеринбург#Дистанционное обучение
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