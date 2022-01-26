407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге

Posted 26 января 2022, 15:33
Published 26 января 2022, 15:33
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Об этом сообщила заместитель главы городского департамента образования Алена Бабченко. Основной причиной такого решения стало активное распространение в областной столице, в том числе среди учащихся школ, омикрон-штамма коронавируса, рассказала чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее слухи о возвращении школьников области на дистанционное обучение прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков. Он отметил, что несмотря на эффективность данного метода, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается. Вместо этого будут наращиваться объемы тестирования.
Напомним, что 26 января в Свердловской области был установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — инфекцией заразились 1 364 человека.