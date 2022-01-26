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Posted 26 января 2022, 15:09

Published 26 января 2022, 15:09

Modified 29 ноября 2024, 18:32

Updated 29 ноября 2024, 18:32

Обновление парка автобусов и трамваев планируется в Свердловской области

Обновление парка автобусов и трамваев планируется в Свердловской области

26 января 2022, 15:09
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что к 1 марту текущего года в России утвердят программу «Мобильный город».

К 2030 году она подразумевает полное обновление парка автобусов и 80% обновление трамвайного парка в агломерациях города. Губернатор отметил, то регион нужно подготовить к вхождению в данную программу.

На данный момент Куйвшев дал поручение подготовить необходимые документы и скорректировать областные программы. Об этом он рассказала на своей личной странице в Instagram. Он также отметил, что в рамках программы пройдет запуск электричек в восьми агломерациях. Туда попадает электричка Екатеринбург — Новокольцовский.

Напомним, 20 января стало известно, что 553 миллиона рублей из областного бюджета получат Нижний Тагил и Екатеринбург на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Евгений Куйвашев#Общественный транспорт
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