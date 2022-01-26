Обновление парка автобусов и трамваев планируется в Свердловской области

На данный момент Куйвшев дал поручение подготовить необходимые документы и скорректировать областные программы. Об этом он рассказала на своей личной странице в Instagram. Он также отметил, что в рамках программы пройдет запуск электричек в восьми агломерациях. Туда попадает электричка Екатеринбург — Новокольцовский.