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Posted 27 января 2022, 11:15

Published 27 января 2022, 11:15

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

120,5 млн требуется на ремонт изношенных теплосетей на Вагонке в Нижнем Тагиле

120,5 млн требуется на ремонт изношенных теплосетей на Вагонке в Нижнем Тагиле

27 января 2022, 11:15
Фото: 1MI.
120,5 миллиона попросила администрация Нижнего Тагила у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для спасения теплосетей в Дзержинском районе. Это решение поддержали депутаты гордумы.

Прокуратура Дзержинского района сообщила о плохом состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Мэрия Нижнего Тагила предложила депутатам гордумы принять обращение к Евгению Куйвашеву о выделении в 2022 году финансирования на ремонт.

Необходимо внести изменения в перечень объектов и стоимости выполнения работ. Мы предлагаем увеличить сумму из резервного фонда до 120,5 миллиона рублей, рассказал на заседании гордумы ио начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Напомним, износ теплосетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила составляет 86%. Из 100 километров труб за последние три года было отремонтировано 13,5 километра.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Финансирование#Депутаты#Евгений Куйвашев#Теплосети
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