120,5 млн требуется на ремонт изношенных теплосетей на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 27 января 2022, 11:15
Published 27 января 2022, 11:15
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Прокуратура Дзержинского района сообщила о плохом состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Мэрия Нижнего Тагила предложила депутатам гордумы принять обращение к Евгению Куйвашеву о выделении в 2022 году финансирования на ремонт.
Необходимо внести изменения в перечень объектов и стоимости выполнения работ. Мы предлагаем увеличить сумму из резервного фонда до 120,5 миллиона рублей, рассказал на заседании гордумы ио начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Напомним, износ теплосетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила составляет 86%. Из 100 километров труб за последние три года было отремонтировано 13,5 километра.