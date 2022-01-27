120,5 млн требуется на ремонт изношенных теплосетей на Вагонке в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района сообщила о плохом состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Мэрия Нижнего Тагила предложила депутатам гордумы принять обращение к Евгению Куйвашеву о выделении в 2022 году финансирования на ремонт.